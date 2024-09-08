https://crimea.ria.ru/20240908/na-zavode-avtovaz-v-tolyatti-voznik-pozhar-1140213797.html
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар - РИА Новости Крым, 08.09.2024
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T15:54
2024-09-08T15:54
2024-09-08T15:54
новости
пожар
тольятти
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "АвтоВАЗ". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия.
https://crimea.ria.ru/20240908/v-kerchi-srazu-dva-pozhara-gorit-sukhaya-rastitelnost-1140212217.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, пожар, тольятти, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти