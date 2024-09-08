Рейтинг@Mail.ru
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/na-zavode-avtovaz-v-tolyatti-voznik-pozhar-1140213797.html
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар - РИА Новости Крым, 08.09.2024
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T15:54
2024-09-08T15:54
новости
пожар
тольятти
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f095d81ca81d58ae8d6852d37e9d293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "АвтоВАЗ". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия.
https://crimea.ria.ru/20240908/v-kerchi-srazu-dva-pozhara-gorit-sukhaya-rastitelnost-1140212217.html
тольятти
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ab348a4171f7414779ffb9e04b2f73f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, пожар, тольятти, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар

Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти

15:54 08.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области на площади 70 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что в 13.21 мск получили информацию о пожаре на Южном шоссе, 36 в Тольятти, где расположен завод "АвтоВАЗ". Прибывшие подразделения установили, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Инцидент не повлиял на работу предприятия.
"В 15.19 (14.19 мск) пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - сообщили в главном управлении.
МЧС - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
12:10
В Керчи сразу два пожара: горит сухая растительность
 
НовостиПожарТольяттиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
14:25Рогатая мина на пляже Сочи: мэрия опровергла сообщение об опасной находке
13:55Под Анапой поселок сползает в обрыв - СК проводит проверку
13:32В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
13:04Следком разберется в массовой драке на Кубани
12:44Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков
12:21Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
12:10В Керчи сразу два пожара: горит сухая растительность
12:08Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября
12:01Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь снова растет
11:50Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
11:21В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
10:56Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области
10:50Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Лента новостейМолния