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Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T09:07
2024-09-07T09:07
2024-09-07T09:10
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда у досмотровых пунктов ожидали 70 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
https://crimea.ria.ru/20240503/krym-voshel-v-top-3-samykh-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-1137009415.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
На Крымском мосту в очереди со стороны Краснодарского края проезда ждут 150 автомобилей
09:07 07.09.2024 (обновлено: 09:10 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Часом ранее
проезда у досмотровых пунктов ожидали 70 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода.
"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.