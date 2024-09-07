https://crimea.ria.ru/20240907/krymskiy-most-za-chas-ochered-so-storony-kubani-vyrosla-pochti-v-4-raza-1140193168.html

Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза

Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза

Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T09:07

2024-09-07T09:07

2024-09-07T09:10

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567949_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a5d4960e4f9d13cf78ba6f88eac3a133.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани у досмотровых пунктов проезда ждут 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее проезда у досмотровых пунктов ожидали 70 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

https://crimea.ria.ru/20240503/krym-voshel-v-top-3-samykh-populyarnykh-napravleniy-u-turistov-1137009415.html

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край