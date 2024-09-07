https://crimea.ria.ru/20240907/krymskiy-most-ochered-nachala-rasti-s-obeikh-storon-1140192042.html

Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон

Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T08:11

2024-09-07T08:11

2024-09-07T08:15

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Ночью и ранним утром субботы проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240516/v-krym-na-avtomobile-sukhoputnyy-marshrut-ili-krymskiy-most-1137298010.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край