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Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T08:11
2024-09-07T08:15
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Ночью и ранним утром субботы проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240516/v-krym-na-avtomobile-sukhoputnyy-marshrut-ili-krymskiy-most-1137298010.html
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон

На Крымском мосту в очереди с обеих сторон транспортного перехода 70 автомобилей

08:11 07.09.2024 (обновлено: 08:15 07.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.
"По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани находится 38 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 32 транспортных средства", – говорится в сообщении.
Ночью и ранним утром субботы проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров, ориентировочное время в пути – семь часов.
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В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
 
Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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