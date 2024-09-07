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Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T08:11
2024-09-07T08:11
2024-09-07T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом утром в субботу начала собираться очередь с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Ночью и ранним утром субботы проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240516/v-krym-na-avtomobile-sukhoputnyy-marshrut-ili-krymskiy-most-1137298010.html
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
На Крымском мосту в очереди с обеих сторон транспортного перехода 70 автомобилей
08:11 07.09.2024 (обновлено: 08:15 07.09.2024)