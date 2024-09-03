https://crimea.ria.ru/20240903/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1139717877.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T00:01

2024-09-03T00:01

2024-09-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +27...+31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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