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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T00:01
2024-09-03T00:01
2024-09-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +27...+31.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Погода в Крыму во вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +25; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +22...+24 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +20...+22 градусов, днем +27...+31.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.