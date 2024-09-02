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В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение

В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение - РИА Новости Крым, 02.09.2024

В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение

В Симферополе временно ограничат движение на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T07:48

2024-09-02T07:48

2024-09-02T07:48

симферополь

администрация симферополя

новости крыма

транспорт

автомобиль

логистика

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации СимферополяОграничения введут в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, уточнили в пресс-службе.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, администрация симферополя, новости крыма, транспорт, автомобиль, логистика, ограничение движения