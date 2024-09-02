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В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение
В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение - РИА Новости Крым, 02.09.2024
В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение
В Симферополе временно ограничат движение на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T07:48
2024-09-02T07:48
симферополь
администрация симферополя
новости крыма
транспорт
автомобиль
логистика
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации СимферополяОграничения введут в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, уточнили в пресс-службе.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
симферополь, администрация симферополя, новости крыма, транспорт, автомобиль, логистика, ограничение движения
В центре Симферополя 3 сентября ограничат движение

В центре Симферополя 3 сентября временно ограничат движение транспорта

07:48 02.09.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе временно ограничат движение на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя

"3 сентября с 06:00 до 12:00 на участке улицы Павленко, от Парка имени Юрия Гагарина до улицы Александра Невского, будет введено ограничение движения транспортных средств", – сказано в сообщении.

Ограничения введут в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, уточнили в пресс-службе.
Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.
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СимферопольАдминистрация СимферополяНовости КрымаТранспортАвтомобильЛогистикаОграничение движения
 
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