https://crimea.ria.ru/20240902/krymskiy-most-seychas-ozhidanie-okolo-trekh-chasov-1140054955.html

Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов

Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов

Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T11:04

2024-09-02T11:04

2024-09-02T11:05

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В 8 утра со стороны Тамани в очереди стояли 500 авто.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность Крымского моста имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html

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керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань