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Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов
Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов
Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T11:04
2024-09-02T11:05
ситуация на дорогах крыма
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В 8 утра со стороны Тамани в очереди стояли 500 авто.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Местные власти обращают внимание на то, что безопасность Крымского моста имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240829/na-krymskom-mostu-usilili-mery-bezopasnosti---aksenov-1139967240.html
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транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: ожидание около трех часов

В очереди на Крымском мосту ждать проезда приходится около трех часов

11:04 02.09.2024 (обновлено: 11:05 02.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась, на подъездах к досмотровым пунктам стоят более 700 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В 11:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 713 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В 8 утра со стороны Тамани в очереди стояли 500 авто.
Движение по транспортному переходу через Керченский пролив разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Местные власти обращают внимание на то, что безопасность Крымского моста имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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