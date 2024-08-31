https://crimea.ria.ru/20240831/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-den-leta-1139716756.html
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета
В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пониженное атмосферное давление над Черным морем и связанный с ним фронт окклюзии вызовут... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T00:01
2024-08-31T00:01
2024-08-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пониженное атмосферное давление над Черным морем и связанный с ним фронт окклюзии вызовут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +26 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240830/front-okklyuziy-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-na-vykhodnykh-1140009972.html
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета
В Крыму в субботу кратковременные грозовые дожди со шквалистым усилением ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пониженное атмосферное давление над Черным морем и связанный с ним фронт окклюзии вызовут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +24..+29, в горах +18…+23 градуса. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +26 до +29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.