https://crimea.ria.ru/20240831/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-den-leta-1139716756.html

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета

В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пониженное атмосферное давление над Черным морем и связанный с ним фронт окклюзии вызовут... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T00:01

2024-08-31T00:01

2024-08-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пониженное атмосферное давление над Черным морем и связанный с ним фронт окклюзии вызовут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, вероятен град. В центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +26 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240830/front-okklyuziy-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-na-vykhodnykh-1140009972.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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