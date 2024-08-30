https://crimea.ria.ru/20240830/v-kremle-prokommentirovali-zaderzhanie-byvshikh-podchinennykh-shoygu-1139999012.html

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу - РИА Новости Крым, 30.08.2024

В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу

В отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу идет планомерная работа правоохранительных органов. Так пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:56

дмитрий песков

мнения

министерство обороны рф

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу идет планомерная работа правоохранительных органов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, пишет РИА Новости.Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут."По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", – добавил Песков.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, мнения, министерство обороны рф, россия, новости