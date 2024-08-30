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В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу - РИА Новости Крым, 30.08.2024
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
В отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу идет планомерная работа правоохранительных органов. Так пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T12:49
2024-08-30T12:49
2024-08-30T12:56
дмитрий песков
мнения
министерство обороны рф
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу идет планомерная работа правоохранительных органов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, пишет РИА Новости.Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут."По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", – добавил Песков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, мнения, министерство обороны рф, россия, новости
В Кремле прокомментировали задержание бывших подчиненных Шойгу
С задержанными экс-сотрудниками Минобороны работают правоохранительные органы – Песков
12:49 30.08.2024 (обновлено: 12:56 30.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В отношении задержанных бывших подчиненных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу идет планомерная работа правоохранительных органов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
"Действительно, предъявляются серьезные обвинения. Были определенные следственные действия. Это планомерная работа правоохранительных органов, постоянная работа правоохранительных органов", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанием бывших подчиненных Шойгу.
Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что о больших деталях в Кремле говорить не могут.
"По завершении следствия будет суд. Только суд может признать вину конкретного отдельно взятого человека в каждом случае", – добавил Песков.