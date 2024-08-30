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Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T20:32
2024-08-30T20:32
2024-08-30T20:32
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
скорая помощь
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще 4 авто посечены осколками, перечислил губернатор.В селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал ГАЗель. В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240830/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti--gladkov-1140002488.html
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы белгородской области
Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков