https://crimea.ria.ru/20240830/esche-dva-mirnykh-zhitelya-postradali-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1140015625.html

Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T20:32

2024-08-30T20:32

2024-08-30T20:32

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

скорая помощь

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Повреждены кровля, фасад и остекление торгового объекта. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще 4 авто посечены осколками, перечислил губернатор.В селе Дунайка Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал ГАЗель. В автомобиле пробита крыша и выбиты стекла. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240830/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti--gladkov-1140002488.html

белгородская область

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы белгородской области