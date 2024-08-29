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Типовые нарушения в сфере средств массовой информации
Типовые нарушения в сфере средств массовой информации - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Типовые нарушения в сфере средств массовой информации
РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:00
2024-08-29T11:00
2024-08-29T12:54
пресс-центр
сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 11.00. Семинар "Типовые нарушения в сфере средств массовой информации".Участники:— прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры Республики Крым Сергей КОРНЕЕВ;— начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.В ходе мероприятия речь шла о запрещенных темах для публикации в СМИ, соблюдении требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов, типовых нарушениях в сфере средств массовой информации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, сми
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 11.00. Семинар "Типовые нарушения в сфере средств массовой информации".
— прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры Республики Крым Сергей КОРНЕЕВ;
— начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.
В ходе мероприятия речь шла о запрещенных темах для публикации в СМИ, соблюдении требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов, типовых нарушениях в сфере средств массовой информации.