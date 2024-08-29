https://crimea.ria.ru/20240829/tipovye-narusheniya-v-sfere-sredstv-massovoy-informatsii-1139828116.html

Типовые нарушения в сфере средств массовой информации

Типовые нарушения в сфере средств массовой информации - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Типовые нарушения в сфере средств массовой информации

РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T11:00

2024-08-29T11:00

2024-08-29T12:54

пресс-центр

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1d/1139968971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc1513181ca8677494db7cdd8204738a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 11.00. Семинар "Типовые нарушения в сфере средств массовой информации".Участники:— прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры Республики Крым Сергей КОРНЕЕВ;— начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.В ходе мероприятия речь шла о запрещенных темах для публикации в СМИ, соблюдении требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов, типовых нарушениях в сфере средств массовой информации.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, сми