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Типовые нарушения в сфере средств массовой информации - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Типовые нарушения в сфере средств массовой информации
Типовые нарушения в сфере средств массовой информации - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Типовые нарушения в сфере средств массовой информации
РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T11:00
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пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 11.00. Семинар "Типовые нарушения в сфере средств массовой информации".Участники:— прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры Республики Крым Сергей КОРНЕЕВ;— начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.В ходе мероприятия речь шла о запрещенных темах для публикации в СМИ, соблюдении требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов, типовых нарушениях в сфере средств массовой информации.
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-центр, сми

Типовые нарушения в сфере средств массовой информации

11:00 29.08.2024 (обновлено: 12:54 29.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеминар Роскомнадзора в пресс-центре РИА Новости Крым
Семинар Роскомнадзора в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа - 11.00. Семинар "Типовые нарушения в сфере средств массовой информации".
Участники:
— прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Прокуратуры Республики Крым Сергей КОРНЕЕВ;
— начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по РК и Севастополю Антон ФИРОНОВ.
В ходе мероприятия речь шла о запрещенных темах для публикации в СМИ, соблюдении требований законодательства Российской Федерации в части распространения материалов и сообщений иностранных агентов, типовых нарушениях в сфере средств массовой информации.
 
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