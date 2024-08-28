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Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T00:01
2024-08-28T00:01
2024-08-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+24 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем от +27 до +30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха 28 августа ночью +14…19, на побережье до + 24; днем +26…31, в горах +18…23 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+24 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем от +27 до +30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.