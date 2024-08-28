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Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T00:01

2024-08-28T00:01

2024-08-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+24 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем от +27 до +30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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