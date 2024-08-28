Рейтинг@Mail.ru
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240828/dozhdi-i-grozy-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1139714806.html
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T00:01
2024-08-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/74/1111607442_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_21c9046a070bc87df946edd02586dff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+24 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем от +27 до +30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/74/1111607442_0:0:2315:1736_1920x0_80_0_0_c8a4dc92980245dbcb11cf3ed0477921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду

Погода в Крыму в среду

00:01 28.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГроза. Архивное фото
Гроза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В среду на полуострове ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха 28 августа ночью +14…19, на побережье до + 24; днем +26…31, в горах +18…23 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +29...31.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+24 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, днем от +27 до +30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:31Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
22:38Главное за день: 27 августа
22:13Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
21:37Ночью будет громко в городском округе Евпатория
21:21В столице Крыма до конца года отремонтируют еще 20 междворовых проездов
20:47Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение
20:33Они были патриотами: в Севастополе простились в погибшими героями СВО
20:19В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей
19:52Запад усилил попытки расколоть российское общество - Шойгу
19:45Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
19:19Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на турнире "Мемориал Аксенова"
18:55Ливень заблокировал маму с малышом в машине: в Сочи спасли семью
18:37В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ
18:11Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе
18:03Все закончится диалогом: Зеленский о завершении конфликта
17:49Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
17:33В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
Лента новостейМолния