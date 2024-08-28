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7 поселков под Алуштой остались без света
7 поселков под Алуштой остались без света - РИА Новости Крым, 28.08.2024
7 поселков под Алуштой остались без света
Семь населенных пунктов под Алуштой остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T15:03
2024-08-28T15:03
2024-08-28T15:05
алушта
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Семь населенных пунктов под Алуштой остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Огнева уточнила, что под отключения попали 1440 абонентов.Ориентировочное время ремонтных работ - 3 часа.Кроме того, по информации компании "Крымэнерго", по запросу МЧС обесточены частично город Феодосия, населенные пункты Степное и Береговое.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 60 улиц Симферополя отключат от газаАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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7 поселков под Алуштой остались без света
Из-за аварии 7 населенных пунктов под Алуштой остались без электроснабжения
15:03 28.08.2024 (обновлено: 15:05 28.08.2024)