Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

На какие сферы ориентирован бюджет Симферополя? С какими вопросами чаще всего обращаются в администрацию жители крымской столицы? Как решаются социальные вопросы? Как меняются общественные пространства Симферополя? Какие работы проводятся по озеленению города? Какая работа проводится в городе к началу учебного года?