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Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева
Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева
РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T14:30
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пресс-центр
михаил афанасьев
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. 14.30 - Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева.В ходе мероприятия речь пойдет о формировании бюджета и основных направлениях его освоения, проведения капитального строительства в городе, благоустройстве придомовых территорий, ремонте дорог и работе общественного транспорта.Подробнее - в видео пресс-конференции:
симферополь
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева
Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева
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пресс-центр, михаил афанасьев, симферополь, видео
Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. 14.30 - Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева.
2024-08-27T14:30
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PT54M40S

Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

14:30 27.08.2024 (обновлено: 15:57 27.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция с Михаилом Афанасьевым
Пресс-конференция с Михаилом Афанасьевым - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. 14.30 - Пресс-конференция главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева.
В ходе мероприятия речь пойдет о формировании бюджета и основных направлениях его освоения, проведения капитального строительства в городе, благоустройстве придомовых территорий, ремонте дорог и работе общественного транспорта.
На какие сферы ориентирован бюджет Симферополя? С какими вопросами чаще всего обращаются в администрацию жители крымской столицы? Как решаются социальные вопросы? Как меняются общественные пространства Симферополя? Какие работы проводятся по озеленению города? Какая работа проводится в городе к началу учебного года?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
 
Пресс-центрМихаил АфанасьевСимферополь
 
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