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На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.08.2024
На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T15:43
2024-08-27T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
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РИА Новости Крым
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На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигаются грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение

15:43 27.08.2024
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 27 августа, ночью 28 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
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