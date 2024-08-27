https://crimea.ria.ru/20240827/na-krym-idut-grozy-s-gradom-i-shkval---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1139916807.html

На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение

На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.08.2024

На Крым идут грозы с градом и шквал - объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T15:43

2024-08-27T15:43

2024-08-27T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крым надвигаются грозы с градом и шквал, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации МЧС, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

https://crimea.ria.ru/20240827/v-sochi-livnyami-podtopilo-bolnitsu-i-federalnuyu-trassu-1139898770.html

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2024

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