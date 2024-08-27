https://crimea.ria.ru/20240827/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1139902571.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:11
2024-08-27T11:11
2024-08-27T11:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132089777_298:220:1013:622_1920x0_80_0_0_abbcd1cc8643cad0cc4fb4f0f18a4670.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеОграничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132089777_288:73:1020:622_1920x0_80_0_0_6027a7c3ea8306a86c545927fc3f9b16.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят более 400 машин