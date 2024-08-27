https://crimea.ria.ru/20240827/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1139902571.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза

Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T11:11

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2024-08-27T11:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеОграничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань