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Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:11
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииНа дороге Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничено движениеОграничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь выросла в четыре раза

В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят более 400 машин

11:11 27.08.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла за два часа в четыре раза, проезда ожидают более 400 авто. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 11.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи стоят 440 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.
Проезд машин по транспортному переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. Власти республики обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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