https://crimea.ria.ru/20240826/v-krymu-predotvratili-vzryv-gazovykh-ballonov-v-goryaschem-gruzovike-1139884599.html

В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике

В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике

В поселке городского типа Почтовое в Крыму вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва газовых баллонов в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в МЧС Республики... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T21:31

2024-08-26T21:31

2024-08-26T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Почтовое в Крыму вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва газовых баллонов в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.По информации чрезвычайного ведомства, к месту происшествия направились три сотрудника пожарной части пгт. Почтовое и республиканского главка МЧС России. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован."Взрыва газовых баллонов не допущено. Площадь возгорания сухой растительности составила 450 квадратных метров, грузового автомобиля – 13 квадратных метров, хозпостройки – 12 квадратных метров", - уточняют в МЧС РК.Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.Накануне мощный пожар вспыхнул в районе горы Тепе-Оба под Феодосией. Его ликвидация продолжается. На утро понедельника площадь возгорания достигла 75 га.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Крыму: горит 15 га - людей эвакуируют в КоктебельПлощадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветраВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, пожар, мчс крыма, происшествия, крым