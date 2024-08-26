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В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
В поселке городского типа Почтовое в Крыму вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва газовых баллонов в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в МЧС Республики... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T21:31
2024-08-26T21:31
2024-08-26T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Почтовое в Крыму вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва газовых баллонов в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.По информации чрезвычайного ведомства, к месту происшествия направились три сотрудника пожарной части пгт. Почтовое и республиканского главка МЧС России. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован."Взрыва газовых баллонов не допущено. Площадь возгорания сухой растительности составила 450 квадратных метров, грузового автомобиля – 13 квадратных метров, хозпостройки – 12 квадратных метров", - уточняют в МЧС РК.Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.Накануне мощный пожар вспыхнул в районе горы Тепе-Оба под Феодосией. Его ликвидация продолжается. На утро понедельника площадь возгорания достигла 75 га.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар в Крыму: горит 15 га - людей эвакуируют в КоктебельПлощадь пожара в Крыму выросла в 3 раза за 1,5 часа из-за сильного ветраВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар
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новости крыма, пожар, мчс крыма, происшествия, крым
В Крыму предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
В Крыму пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем грузовике
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В поселке городского типа Почтовое в Крыму вспыхнул пожар, возникла угроза взрыва газовых баллонов в грузовом автомобиле. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"Вчера днем поступила информация о пожаре в пгт. Почтовом. По прибытии выяснилось, что на открытой территории горит сухая трава. Огонь перешел на частное подворье, охватив грузовой автомобиль и хозпостройку", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, к месту происшествия направились три сотрудника пожарной части пгт. Почтовое и республиканского главка МЧС России. В течение получаса пожар был полностью ликвидирован.
"Взрыва газовых баллонов не допущено. Площадь возгорания сухой растительности составила 450 квадратных метров, грузового автомобиля – 13 квадратных метров, хозпостройки – 12 квадратных метров", - уточняют в МЧС РК.
Никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
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