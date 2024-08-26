https://crimea.ria.ru/20240826/gde-v-sevastopole-v-ponedelnik-ne-budet-sveta-grafik-otklyucheniy-1139861244.html

Где в Севастополе в понедельник не будет света: график отключений

Где в Севастополе в понедельник не будет света: график отключений - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Где в Севастополе в понедельник не будет света: график отключений

В понедельник в некоторых домах Севастополя временно отключат свет. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T06:35

2024-08-26T06:35

2024-08-26T08:45

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В понедельник в некоторых домах Севастополя временно отключат свет. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии 26 августа", - говорится в сообщении.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора часа свет отключат в некоторых домах по адресам: ул. Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, СНТ "Сапун-Гора", ул. Владимира Папидзе, ул. Летчицы Литвиновой, ул. Якова Халипа, пер. Шкиперский, ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Райкунова.Временно подача электроэнергии будет остановлена у некоторых абонентов: ул. 3-я Комендорская, ул. 2-я Комендорская, ОК ЖСТИЗ "Солнечный", ул. 1-я Комендорская, ул. Каштановая, ул. 5-я Комендорская, СНТ "Гидрограф", ул. Алексея Гущина, ул. Предместная, пер. Тюменский, ул. Тюменская.Также в понедельник обесточены будут ряд жителей адресов: ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, ул. Летчицы Себровой, ул. Бориса Гульнова, ул. Подполковника Яковлева, ул. Евгении Захаровой, ул. Летчика Шаталина, ул. Майора Моздалевского.Подачу электричества приостановят в некоторых домах села Андреевка: ул. 17 Ноября, ул. Огородная, ул. Приусадебная, СНТ "Алмаз".Кроме того, в "Севастопольэнерго" предупреждают, что с 26 по 27 августа с 09:00 до 17:00 света не будет у ряда жителей села Родное: ул. Центральная, ул. Водопадная, ул. Сумская, КСП "Память Ленина".Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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