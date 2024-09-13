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Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель
Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель
В Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водитель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T11:08
2024-09-13T11:08
2024-09-13T11:10
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водитель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в пятницу Борисовском районе области.Накануне украинские боевики обстреляли центральный рынок в Новой Каховке. В результате массированного удара погиб один мирный житель и ранены восемь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - ГладковРанены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли ШебекиноВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости
Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель
В Белгородской области грузовик с водителем подорвался на украинской мине - Гладков
11:08 13.09.2024 (обновлено: 11:10 13.09.2024)