https://crimea.ria.ru/20240913/gruzovik-podorvalsya-na-mine-v-belgorodskoy-oblasti--ranen-voditel-1140318119.html

Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель

Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Грузовик подорвался на мине в Белгородской области – ранен водитель

В Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водитель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T11:08

2024-09-13T11:08

2024-09-13T11:10

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. В Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине. В результате водитель получил ранение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в пятницу Борисовском районе области.Накануне украинские боевики обстреляли центральный рынок в Новой Каховке. В результате массированного удара погиб один мирный житель и ранены восемь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - ГладковРанены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли ШебекиноВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости