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Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью
Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью
Силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T23:02
2024-08-26T23:05
новости
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря были сбиты в понедельник днем.Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
https://crimea.ria.ru/20240826/sredstva-pvo-rossii-sbili-reaktivnye-snaryady-himars-i-aviabombu-hammer-1139877247.html
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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью

Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью – Минобороны

23:02 26.08.2024 (обновлено: 23:05 26.08.2024)
 
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

"Около 21:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", сказано в сообщении.

Два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря были сбиты в понедельник днем.
Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
Полк С-400 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Вчера, 13:33
Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
 
НовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииКурская областьПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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