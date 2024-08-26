https://crimea.ria.ru/20240826/chetyre-rakety-tochka-u-sbity-nad-kurskoy-oblastyu-1139896945.html

Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью

Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Четыре ракеты "Точка-У" сбиты над Курской областью

Силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T23:02

2024-08-26T23:02

2024-08-26T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России сбили четыре ракеты "Точка-У" над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.Два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря были сбиты в понедельник днем.Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.

https://crimea.ria.ru/20240826/sredstva-pvo-rossii-sbili-reaktivnye-snaryady-himars-i-aviabombu-hammer-1139877247.html

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2024

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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, курская область, пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу