https://crimea.ria.ru/20240823/poddelnye-avtomasla-kak-ikh-raspoznat-i-ne-isportit-mashinu-1139827658.html

Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину

Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину

На авторынке чаще всего подделывают масла. Как их отличить от оригинала и не навредить машине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T21:47

2024-08-23T21:47

2024-08-23T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На авторынке чаще всего подделывают масла. Как их отличить от оригинала и не навредить машине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.Александр Казаченко пояснил, что автовладельцы чаще всего проходят ТО транспортных средств, меняют масло, поэтому и подделывают его чаще."Основное – это подделка известных брендов, литье похожих канистр, печатание определенных наклеек. Например, может быть заявлена эксплуатация в 15 тысяч км, но машина на этом масле в лучшем случае пройдет 5-7 тысяч км", - рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.Использование "кустарного" масла, по словам эксперта, повлечет дальнейшие ремонты, отразится на ресурсах двигателя. Автоэксперт объяснил, как можно распознать контрафакт.Важно обращать внимание на адресную строку: сайт завода-производителя, по словам эксперта, отвечает всегда.Александр Казаченко также обратил внимание, что отечественные масла ничуть не хуже, чем иностранные, особенно те, которые выпущены до 2018-2019 года, отвечающие требованиям норм Евро-4, Евро-5. Но и их подделывают.Также он объяснил, как минимизировать риск залива контрафактного масла при посещении автосервисов."Сервис закупает масла у поставщика и несет ответственность. Если что-то произойдет, то он будет отвечать за ремонт двигателя. Когда человек приезжает на сервис без своего масла, то шанс, что зальют контрафактное, плохое масло, минимален", - пояснил гость студии.Владелец сервиса предоставляет чеки на проделанные работы, также работает закон о защите прав потребителей. При покупке же масла на каком-либо сайте, в магазине доказать, что залили подделку, по словам Александра Казаченко, сложнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэкспертМантуров заявил о восстановлении российского автопромаШтрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, совет эксперта, автомобиль, ремонт автомобиля