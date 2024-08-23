https://crimea.ria.ru/20240823/poddelnye-avtomasla-kak-ikh-raspoznat-i-ne-isportit-mashinu-1139827658.html
Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину
Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину
На авторынке чаще всего подделывают масла. Как их отличить от оригинала и не навредить машине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T21:47
2024-08-23T21:47
2024-08-23T21:47
новости
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
автомобиль
ремонт автомобиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/79/1114487988_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_0222be36803947e55a45905e375fc7c8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На авторынке чаще всего подделывают масла. Как их отличить от оригинала и не навредить машине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.Александр Казаченко пояснил, что автовладельцы чаще всего проходят ТО транспортных средств, меняют масло, поэтому и подделывают его чаще."Основное – это подделка известных брендов, литье похожих канистр, печатание определенных наклеек. Например, может быть заявлена эксплуатация в 15 тысяч км, но машина на этом масле в лучшем случае пройдет 5-7 тысяч км", - рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.Использование "кустарного" масла, по словам эксперта, повлечет дальнейшие ремонты, отразится на ресурсах двигателя. Автоэксперт объяснил, как можно распознать контрафакт.Важно обращать внимание на адресную строку: сайт завода-производителя, по словам эксперта, отвечает всегда.Александр Казаченко также обратил внимание, что отечественные масла ничуть не хуже, чем иностранные, особенно те, которые выпущены до 2018-2019 года, отвечающие требованиям норм Евро-4, Евро-5. Но и их подделывают.Также он объяснил, как минимизировать риск залива контрафактного масла при посещении автосервисов."Сервис закупает масла у поставщика и несет ответственность. Если что-то произойдет, то он будет отвечать за ремонт двигателя. Когда человек приезжает на сервис без своего масла, то шанс, что зальют контрафактное, плохое масло, минимален", - пояснил гость студии.Владелец сервиса предоставляет чеки на проделанные работы, также работает закон о защите прав потребителей. При покупке же масла на каком-либо сайте, в магазине доказать, что залили подделку, по словам Александра Казаченко, сложнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэкспертМантуров заявил о восстановлении российского автопромаШтрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111448/79/1114487988_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_e8a5cde38b872beb1021de44c0fe7c9f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, совет эксперта, автомобиль, ремонт автомобиля
Поддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину
Эксперт рассказал о способах выявления контрафактного масла для машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. На авторынке чаще всего подделывают масла. Как их отличить от оригинала и не навредить машине, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
"Основные жалобы - на масла и смазки, их порядка 80 процентов. По запасным частям контрафакт как составлял долю в 5-7 процентов, так и составляет", - сообщил эксперт.
Александр Казаченко пояснил, что автовладельцы чаще всего проходят ТО транспортных средств, меняют масло, поэтому и подделывают его чаще.
"Основное – это подделка известных брендов, литье похожих канистр, печатание определенных наклеек. Например, может быть заявлена эксплуатация в 15 тысяч км, но машина на этом масле в лучшем случае пройдет 5-7 тысяч км", - рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.
Использование "кустарного" масла, по словам эксперта, повлечет дальнейшие ремонты, отразится на ресурсах двигателя. Автоэксперт объяснил, как можно распознать контрафакт.
"Практически все заводы про производству масел в Европе имеют QR-код. Но производители контрафакта пошли вперед: наводишь камеру на QR-код и действительно переходишь на сайт похожий на сайт производителя, но тут же появляется сообщение, что сайт перегружен и информация не доступна", - говорит Александр Казаченко.
Важно обращать внимание на адресную строку: сайт завода-производителя, по словам эксперта, отвечает всегда.
Александр Казаченко также обратил внимание, что отечественные масла ничуть не хуже, чем иностранные, особенно те, которые выпущены до 2018-2019 года, отвечающие требованиям норм Евро-4, Евро-5. Но и их подделывают.
"Это тоже можно проверить. Если, например, масло бочковое, то обратите внимание на номер в накладной и проверьте на сайте производителя, выпускалось ли такое масло", - посоветовал автоэксперт.
Также он объяснил, как минимизировать риск залива контрафактного масла при посещении автосервисов.
"Сервис закупает масла у поставщика и несет ответственность. Если что-то произойдет, то он будет отвечать за ремонт двигателя. Когда человек приезжает на сервис без своего масла, то шанс, что зальют контрафактное, плохое масло, минимален", - пояснил гость студии.
Владелец сервиса предоставляет чеки на проделанные работы, также работает закон о защите прав потребителей. При покупке же масла на каком-либо сайте, в магазине доказать, что залили подделку, по словам Александра Казаченко, сложнее.
Читайте также на РИА Новости Крым: