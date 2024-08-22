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Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей
Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей
Формирование смерчей и сход селей прогнозируют на ближайшие три дня в Сочи. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края со... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T19:01
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2024-08-22T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Формирование смерчей и сход селей прогнозируют на ближайшие три дня в Сочи. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр.На малых реках и водотоках, по прогнозам синоптиков, возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок."В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – уточняют в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.Ранее в краевом главке МЧС России сообщили, что на территории Краснодарского края в ближайшие трое суток ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и порывистый ветер, объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Температурные рекорды: погодный прогноз для Крыма на неделюПогода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале летаБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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новости, сочи, краснодарский край, кубань, погода
Три дня непогоды: в Сочи прогнозируют смерчи и сход селей
Формирование смерчей и сход селей прогнозируют на ближайшие три дня в Сочи
19:01 22.08.2024 (обновлено: 19:11 22.08.2024)