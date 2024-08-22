Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-na-granitse-s-ukrainoy--novosti-k-etomu-chasu-1139800273.html
Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщает в четверг Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:27
2024-08-22T14:58
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
группировка войск "север"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139801338_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_8079a6a24e68f62eaf45025a551cf673.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщает в четверг Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов: 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 103-й, 106-й, 107-й и 119-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://crimea.ria.ru/20240822/putin-sobral-soveschanie-po-situatsii-v-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyakh-1139800309.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/16/1139801338_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_a899c4bb02b066d7398d20b38ed626ee.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, группировка войск "север"
Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу

Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу

14:27 22.08.2024 (обновлено: 14:58 22.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.
В результате ВСУ потеряли более 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк и 4 боевые бронированные машины.
Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов: 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 103-й, 106-й, 107-й и 119-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, десять пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Президент Владимир Путин
14:23
Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
14:56Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
14:41В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
14:35Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
14:27Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
14:23Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
14:11Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
14:07Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:57Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
13:45Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
13:30Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
13:17Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
13:04Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
12:52Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
12:36ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
12:24ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
Лента новостейМолния