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Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?
Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт? - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?
РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-22T11:00
2024-08-22T11:00
2024-08-16T14:06
пресс-центр
лизаалерт
крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа - 11.00. Пресс-конференция "Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?".Участники:— региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Иван ЗУЯНОВ;— старшая направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлия БАБИНА;— старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия ГУК.Крым в летний период привлекает миллионы туристов. Для обеспечения безопасности в этот период экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности. На помощь профессионалам в непредвиденных ситуациях приходят добровольцы отряда "ЛизаАлерт", которые обучены правилам поиска пропавших людей, первой помощи и другим навыкам, необходимым для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, лизаалерт, крым, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа - 11.00. Пресс-конференция "Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?".
— региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Иван ЗУЯНОВ;
— старшая направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлия БАБИНА;
— старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия ГУК.
Крым в летний период привлекает миллионы туристов. Для обеспечения безопасности в этот период экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности. На помощь профессионалам в непредвиденных ситуациях приходят добровольцы отряда "ЛизаАлерт", которые обучены правилам поиска пропавших людей, первой помощи и другим навыкам, необходимым для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.
Наблюдается ли увеличение случаев исчезновения людей в летний период? Каковы особенности поиска людей во время курортного сезона? Какая опасность может грозить детям? Как предупредить несчастный случай с ребенком или пожилым родственником?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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