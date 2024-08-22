https://crimea.ria.ru/20240822/letnie-opasnosti-kak-kurortnyy-sezon-vliyaet-na-rabotu-lizaalert-1139650743.html

Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?

Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт? - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?

РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-22T11:00

2024-08-22T11:00

2024-08-16T14:06

пресс-центр

лизаалерт

крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа - 11.00. Пресс-конференция "Летние опасности: как курортный сезон влияет на работу ЛизаАлерт?".Участники:— региональный представитель отряда "ЛизаАлерт" Иван ЗУЯНОВ;— старшая направления "Обучение" отряда "ЛизаАлерт" Юлия БАБИНА;— старшая направления Школа "ЛизаАлерт" Юлия ГУК.Крым в летний период привлекает миллионы туристов. Для обеспечения безопасности в этот период экстренные службы региона работают в режиме повышенной готовности. На помощь профессионалам в непредвиденных ситуациях приходят добровольцы отряда "ЛизаАлерт", которые обучены правилам поиска пропавших людей, первой помощи и другим навыкам, необходимым для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, лизаалерт, крым, безопасность