https://crimea.ria.ru/20240822/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-avtotransporta-1139640820.html
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T16:30
2024-08-22T16:30
2024-08-22T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240724/putin-otkryl-vazhnyy-uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1139101080.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
16:30 22.08.2024 (обновлено: 16:35 22.08.2024)