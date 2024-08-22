https://crimea.ria.ru/20240822/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-avtotransporta-1139640820.html

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T16:30

2024-08-22T16:30

2024-08-22T16:35

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

краснодарский край

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240724/putin-otkryl-vazhnyy-uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1139101080.html

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань