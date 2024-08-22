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Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T16:30
2024-08-22T16:35
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240724/putin-otkryl-vazhnyy-uchastok-sukhoputnogo-koridora-v-krym-1139101080.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта второй раз за день

16:30 22.08.2024 (обновлено: 16:35 22.08.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз задень. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – предупреждают в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.
Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.
В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда собираются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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