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В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей
В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей
Крымские художники и ремесленники проведут для школьников и их родителей бесплатные мастер-классы в первую субботу сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымские художники и ремесленники проведут для школьников и их родителей бесплатные мастер-классы в первую субботу сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Дети смогут попробовать себя в самых разных видах творчества. Например, сплести закладки в технике макраме, сделать своими руками украшения или бусины под чутким руководством мастера по лэмпворку, перечислила Гордецкая.Мастер-классы будут проходит по адресу: Евпаторийское шоссе, 3 в Симферополе. "По решение решению правительства Крыма Палате на безвозмездной основе в бессрочное пользование передано помещение, где крымские мастера могут представить свои работы на двух площадках. Раньше такого зала, где мастера могли бы показать свои работы, не было", - сказала она. И добавила, что в декабре текущего года Палате исполняется 10 лет.Ассоциация "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" регулярно проводит выставки, каждая из которых уникальна и посвящена Крыму. Ближайшая выставка "Драгоценный Крым" откроется уже 22 августа в 15 часов. На выставке будут представлены работы художницы Марии Шевчук и мастеров по работе с полудрагоценными камнями."Мы открыты для всех, и рады тому что у нас есть творческие люди, и есть возможность показать и раскрыть их талант", - призналась в ходе пресс-конференции Наталия Гордецкая.Ранее сообщалось, что в Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся жизнь в искусстве: династия художников из СимферополяАйвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
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новости, новости крыма, крым, симферополь, общество, культура, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым
В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей

В Крыму художники и ремесленники проведут бесплатные мастер-классы для школьников

21:15 21.08.2024 (обновлено: 22:27 21.08.2024)
 
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
Пресс-конференция Новые направления художественных промыслов в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымские художники и ремесленники проведут для школьников и их родителей бесплатные мастер-классы в первую субботу сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.
"В первую субботу сентября мы приглашаем школьников и их родителей к нам на площадку, где будут проводиться бесплатные мастер-классы. Будет открыто шесть площадок, на которых можно будет попробовать что-то сделать своими руками, а потом это унести домой на память", - сказала она.
Дети смогут попробовать себя в самых разных видах творчества. Например, сплести закладки в технике макраме, сделать своими руками украшения или бусины под чутким руководством мастера по лэмпворку, перечислила Гордецкая.
Мастер-классы будут проходит по адресу: Евпаторийское шоссе, 3 в Симферополе.
"По решение решению правительства Крыма Палате на безвозмездной основе в бессрочное пользование передано помещение, где крымские мастера могут представить свои работы на двух площадках. Раньше такого зала, где мастера могли бы показать свои работы, не было", - сказала она.
И добавила, что в декабре текущего года Палате исполняется 10 лет.
© РИА Новости КрымПресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
Художественные промыслы в Крыму
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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© РИА Новости КрымПресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
Художественные промыслы в Крыму
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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Художественные промыслы в Крыму
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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© РИА Новости КрымПресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
Пресс-конференция Новые направления художественных промыслов в Крыму
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
© РИА Новости Крым
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Пресс-конференция "Новые направления художественных промыслов в Крыму"
© РИА Новости Крым
Ассоциация "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" регулярно проводит выставки, каждая из которых уникальна и посвящена Крыму. Ближайшая выставка "Драгоценный Крым" откроется уже 22 августа в 15 часов. На выставке будут представлены работы художницы Марии Шевчук и мастеров по работе с полудрагоценными камнями.
"Мы открыты для всех, и рады тому что у нас есть творческие люди, и есть возможность показать и раскрыть их талант", - призналась в ходе пресс-конференции Наталия Гордецкая.
Ранее сообщалось, что в Крыму к концу этого года разработают концепцию развития Историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" в Симферополе. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи главы республики Сергея Аксенова с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.
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