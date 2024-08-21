https://crimea.ria.ru/20240821/anomalnaya-zhara-pogoda-v-krymu-v-sredu-1139709271.html

Аномальная жара: погода в Крыму в среду

Аномальная жара: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Аномальная жара: погода в Крыму в среду

Интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально жаркую погоду в среду. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T00:01

2024-08-21T00:01

2024-08-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально жаркую погоду в среду. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240818/temperaturnye-rekordy-pogodnyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1139653844.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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