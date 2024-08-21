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Аномальная жара: погода в Крыму в среду
Аномальная жара: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Аномальная жара: погода в Крыму в среду
Интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально жаркую погоду в среду. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T00:01
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2024-08-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально жаркую погоду в среду. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240818/temperaturnye-rekordy-pogodnyy-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1139653844.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Аномальная жара: погода в Крыму в среду
В Крым в среду тропический воздух принесет аномальную жару
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Интенсивный вынос на Крымский полуостров тропического воздуха обусловит аномально жаркую погоду в среду. В центральных, восточных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на южном и восточном побережье до 26 градусов, днем +32…+37, в горах +24…+29 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +33...+35.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +21 до +25 градусов, днем от +30 до +33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.