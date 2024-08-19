https://crimea.ria.ru/20240819/analitiki-populyarnost-perevodov-cherez-sbp-vyrosla-pochti-vdvoe-1139707240.html
Аналитики: популярность переводов через СБП выросла почти вдвое
Аналитики: популярность переводов через СБП выросла почти вдвое - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Аналитики: популярность переводов через СБП выросла почти вдвое
С января по июль текущего года количество входящих переводов через систему быстрых платежей (СБП) превысило 30 миллионов операций, что почти вдвое больше... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T13:10
2024-08-19T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С января по июль текущего года количество входящих переводов через систему быстрых платежей (СБП) превысило 30 миллионов операций, что почти вдвое больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба РНКБ.Кроме переводов, через систему быстрых платежей совершается оплата покупок. С начала года более шести миллионов раз оплатили товары и услуги по QR-коду на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Также отмечается рост популярности СБП для пополнения кошельков на маркетплейсах – за семь месяцев на товары в крупнейших интернет-магазинах клиенты банка потратили больше 16 миллиардов рублей.Система быстрых платежей (СБП) — круглосуточный сервис, который реализуется совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с 2019 года. Основные правила использования СБП и тарифы устанавливаются Центральным банком России и НСПК, говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20231228/s-perevodov-do-30-millionov-rubley-ne-budut-brat-komissiyu--tsentrobank-1133866074.html
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рнкб (пао), банк, новости, экономика, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С января по июль текущего года количество входящих переводов через систему быстрых платежей (СБП) превысило 30 миллионов операций, что почти вдвое больше аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба РНКБ.
Сумма таких переводов составила 153 миллиарда рублей. Больше всего входящих операций через СБП было совершено в июле – больше 5,5 миллиона переводов на сумму 29 миллиардов рублей. Средний чек входящего перевода – свыше пяти тысяч рублей. Переводы самому себе составляют 32% от всех входящих переводов, уточнили аналитики.
Кроме переводов, через систему быстрых платежей совершается оплата покупок. С начала года более шести миллионов раз оплатили товары и услуги по QR-коду на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Также отмечается рост популярности СБП для пополнения кошельков на маркетплейсах – за семь месяцев на товары в крупнейших интернет-магазинах клиенты банка потратили больше 16 миллиардов рублей.
Система быстрых платежей (СБП) — круглосуточный сервис, который реализуется совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с 2019 года. Основные правила использования СБП и тарифы устанавливаются Центральным банком России и НСПК, говорится в сообщении.