https://crimea.ria.ru/20240817/zhara-snova-nabiraet-oboroty-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1139640628.html

Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу

Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу

В субботу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T00:01

2024-08-17T00:01

2024-08-17T00:31

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +29 до +33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240815/pogoda-v-krymu-v-avguste---chto-zhdet-krymchan-i-turistov-v-finale-leta-1139630216.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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