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Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу
Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T00:01
2024-08-17T00:31
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +29 до +33.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240815/pogoda-v-krymu-v-avguste---chto-zhdet-krymchan-i-turistov-v-finale-leta-1139630216.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара снова набирает обороты: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу солнечно и до +34 градусов

00:01 17.08.2024 (обновлено: 00:31 17.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Азорского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на южном и восточном побережье до +24, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +19 до +23 градусов, днем от +29 до +33.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Казантип - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 18:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Погода в Крыму в августе - что ждет крымчан и туристов в финале лета
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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