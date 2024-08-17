https://crimea.ria.ru/20240817/anna-tsivileva-naznachena-stats-sekretarem-minoborony-rf--ukaz-putina-1139674885.html
Анна Цивилева назначена статс-секретарем Минобороны РФ – указ Путина
Анна Цивилева назначена статс-секретарем Минобороны РФ – указ Путина - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Анна Цивилева назначена статс-секретарем Минобороны РФ – указ Путина
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России. Указ размещен на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T16:45
2024-08-17T16:45
2024-08-17T16:46
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Указ вступает в силу со дня его подписания.Анна Цивилева в 2023-2024 годах работала председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В июне этого года ее назначили заместителем министра обороны РФ.Ранее должность статс-секретаря – замминистра обороны России занимал генерал армии Николай Панков.Также глава государства подписал указ о назначении Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел РФ. Ранее он работал заместителем – руководителем аппарата главы МИД страны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России появилась Морская коллегия – указ ПутинаПутин освободил Титова от должности замглавы МИДНазначен новый заместитель главнокомандующего ВКС России
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владимир путин (политик), анна цивилева, политика, министерство обороны рф, россия, закон и право, новости
Анна Цивилева назначена статс-секретарем Минобороны РФ – указ Путина
Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – замминистра обороны России
16:45 17.08.2024 (обновлено: 16:46 17.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", – говорится документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Анна Цивилева в 2023-2024 годах работала председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В июне этого года ее назначили заместителем министра обороны РФ.
Ранее должность статс-секретаря – замминистра обороны России занимал генерал армии Николай Панков.
Также глава государства подписал указ о назначении Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел РФ. Ранее он работал заместителем – руководителем аппарата главы МИД страны.
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