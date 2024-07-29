https://crimea.ria.ru/20240729/putin-osvobodil-titova-ot-dolzhnosti-zamglavy-mid-1139197021.html

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Путин освободил Титова от должности замглавы МИД

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T12:18

2024-07-29T12:18

2024-07-29T12:18

владимир титов

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

политика

общество

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Владимир Титов курировал в МИД отношения с европейскими странами и административные вопросы. Он родился в 1958 году, в 1980 году окончил МГИМО, владеет английским и шведским языками.В системе МИД Титов работал с 1980 года: занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД РФ и за рубежом. В частности, в 1993-1997 годы был советником-посланником посольства России в Швеции, в 1997-1999 годы – директором Второго Европейского департамента, в 1999-2004 годы – послом России в Болгарии, в 2004-2005 годы возглавлял департамент кадров МИД, а также был членом коллегии МИД. В 2005-2013 годы Титов занимал пост замглавы МИД России, а в апреле 2013 года назначен первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир титов, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, общество, кадровые перестановки