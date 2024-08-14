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В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики
В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T15:40
2024-08-14T16:10
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, срочные новости крыма, атаки всу на крым
В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

15:40 14.08.2024 (обновлено: 16:10 14.08.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Людей призывают срочно пройти в укрытия или безопасные места и не покидать дома. Информация об этом размещена в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

"Внимание всем. Баллистика! Срочно принять меры безопасности", – написал губернатор.

Новый сигнал "Баллистика!" появился в системе оповещения Севастополя в начале июля. При поступлении информации от военных он транслируется по всем каналам связи и звучит особым образом. Этот сигнал означает, что укрыться в безопасном месте нужно за 1-2 минуты.
После атаки ВСУ с применением ракет ATACAMS, в результате которой на пляже погибли и были ранены люди, в том числе много детей, власти приняли решение доработать систему оповещения в городе с учетом опасности обстрела со стороны ВСУ баллистическим ракетами.
Кроме того, принят еще ряд решений по усилению мер безопасности. В частности, в Севастополе должно появиться более 600 бетонных укрытий блиндажного типа.
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