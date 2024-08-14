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Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
Пожар в торговом центре Москвы полностью потушили, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T10:10
2024-08-14T10:10
2024-08-14T10:10
россия
москва
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре Москвы полностью потушили, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Пожар в ТЦ "РИО" начался в среду утром. На место прибыли спасатели и правоохранители. К ликвидации привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники. Пожар оперативно локализовали на площади 200 "квадратов", после чего приступили к его ликвидации.По данным МЧС, на момент пожара ТЦ был закрыт для посетителей - покупателей не было, эвакуация не проводилась.По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
В Москве ликвидировали пожар в торговом центре "РИО" на площади 200 квадратных метров