https://crimea.ria.ru/20240814/pozhar-v-torgovom-tsentre-na-yugo-zapade-moskvy-potushili-1139582874.html

Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили

Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили

Пожар в торговом центре Москвы полностью потушили, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T10:10

2024-08-14T10:10

2024-08-14T10:10

россия

москва

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139581223_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_2c2a1fc7587fbabfa97226c164242fad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре Москвы полностью потушили, его площадь составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Пожар в ТЦ "РИО" начался в среду утром. На место прибыли спасатели и правоохранители. К ликвидации привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники. Пожар оперативно локализовали на площади 200 "квадратов", после чего приступили к его ликвидации.По данным МЧС, на момент пожара ТЦ был закрыт для посетителей - покупателей не было, эвакуация не проводилась.По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

россия

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)