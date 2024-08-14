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Пожар охватил торговый центр в Москве

Пожар охватил торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Пожар охватил торговый центр в Москве

В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T09:28

2024-08-14T09:28

2024-08-14T09:31

москва

новости

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

прокуратура москвы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов МЧС и 11 единиц техники. По состоянию на 9:30, открытое горение на фасаде ликвидировано. Работы по тушению пожара продолжаются.Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.Ранее в Симферополе произошел пожар в торговом центре "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), прокуратура москвы