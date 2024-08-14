Рейтинг@Mail.ru
Пожар охватил торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/pozhar-okhvatil-torgovyy-tsentr-v-moskve-1139581054.html
Пожар охватил торговый центр в Москве
Пожар охватил торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Пожар охватил торговый центр в Москве
В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T09:28
2024-08-14T09:31
москва
новости
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
прокуратура москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580913_0:649:590:981_1920x0_80_0_0_6cce19dc7c54d6c91148f66e0b28a169.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов МЧС и 11 единиц техники. По состоянию на 9:30, открытое горение на фасаде ликвидировано. Работы по тушению пожара продолжаются.Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.Ранее в Симферополе произошел пожар в торговом центре "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580913_0:594:590:1037_1920x0_80_0_0_9ab518b155fa73ab4f875c07edc21224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, новости, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), прокуратура москвы
Пожар охватил торговый центр в Москве

Пожар охватил торговый центр "РИО" в Москве

09:28 14.08.2024 (обновлено: 09:31 14.08.2024)
 
© МЧС РоссииВ Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре "РИО"
В Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре РИО
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На юго-западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказано в сообщении.

Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов МЧС и 11 единиц техники. По состоянию на 9:30, открытое горение на фасаде ликвидировано. Работы по тушению пожара продолжаются.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.
"Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и спецслужб координируют заместитель прокурора Юго-Западного округа Олег Жилин и и.о. межрайонного прокурора Григорий Романов", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Симферополе произошел пожар в торговом центре "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
 
МоскваНовостиПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Прокуратура Москвы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14На ЮБК горит лесная подстилка
12:00Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
11:45Россия продлила запрет на вывоз бензина
11:40Успенский пост: смысл и традиции
11:26Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
11:14Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
10:58На Солнце произошла мощнейшая вспышка
10:33Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
10:10Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
10:02Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
09:44В Турцию по отпечаткам пальцев - Анкара готовит новые правила въезда
09:35На востоке Крыма поврежден газопровод
09:28Пожар охватил торговый центр в Москве
09:19Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
08:59В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
08:51Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
08:29Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
08:05Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
07:48Билеты на плацкартные места в Крым подешевеют
07:27Медовый Спас: смысл и история праздника
Лента новостейМолния