Пожар охватил торговый центр в Москве
Пожар охватил торговый центр "РИО" в Москве
09:28 14.08.2024 (обновлено: 09:31 14.08.2024)
© МЧС РоссииВ Москве огнеборцы МЧС России тушат пожар в торговом центре "РИО"
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Москве в среду утром загорелся торговый центр "РИО", на месте работают сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На юго-западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказано в сообщении.
Информации о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов МЧС и 11 единиц техники. По состоянию на 9:30, открытое горение на фасаде ликвидировано. Работы по тушению пожара продолжаются.
Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.
"Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и спецслужб координируют заместитель прокурора Юго-Западного округа Олег Жилин и и.о. межрайонного прокурора Григорий Романов", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в Симферополе произошел пожар в торговом центре "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.