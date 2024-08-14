https://crimea.ria.ru/20240814/krymskiy-most-situatsiya-s-ocheredyami-k-etomu-chasu-1139580672.html

Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу

Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу

На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - в Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T09:19

2024-08-14T09:19

2024-08-14T09:20

крым

крымский мост

новости крыма

керчь

тамань

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - в Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, по состоянию на шесть часов утра среды в очереди со стороны Тамани находилось 215 автомобилей, а со стороны Керчи трудностей с проездом не было.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в КрымуВ Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаровСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт