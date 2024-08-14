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Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - в Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T09:19
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крым
крымский мост
новости крыма
керчь
тамань
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - в Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Как сообщалось, по состоянию на шесть часов утра среды в очереди со стороны Тамани находилось 215 автомобилей, а со стороны Керчи трудностей с проездом не было.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обязательная аттестация таксистов: введут ли ее в КрымуВ Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаровСилуанов лично оценил придорожную инфраструктуру Крыма
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96
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крым, крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу

Очередь на Крымском мосту насчитывает 380 автомобилей

09:19 14.08.2024 (обновлено: 09:20 14.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 380 авто, наибольшее количество транспорта - в Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи стоят100 авто", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на шесть часов утра среды в очереди со стороны Тамани находилось 215 автомобилей, а со стороны Керчи трудностей с проездом не было.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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