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Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
В августе и сентябре в Крыму наступает пик активности ос, которые могут многократно кусать своих жертв, занося в организм инфекцию. Главный внештатный... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T07:46
2024-08-12T07:46
2024-08-12T07:46
радио "спутник в крыму"
насекомые
крым
совет эксперта
здоровье
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минздрав крыма
людмила знаменская
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе и сентябре в Крыму наступает пик активности ос, которые могут многократно кусать своих жертв, занося в организм инфекцию. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог минздрава Республики Крым Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила действия, которые необходимо предпринять после "встречи" с насекомым.Специалисты различают три основные типа реакции в организме человека на укус осы, сказала врач. Она может быть местной иммунной, а также аллергической системной и токсической.Переживать не следует, если оса укусила в конечность, спину или живот, при этом возникшая вследствие этого область отека не превышает в диаметре 10 мм, отметила аллерголог.Гораздо серьезнее следует отнестись к ситуации, когда оса ужалила в область глаза, шеи или языка, сказала Знаменская. В этих случаях возникающий в тканях отек может привести к нарушению функций органов, предупреждает врач.Обязательно вызывать скорую помощь нужно и тогда, когда аллергическая реакция проявляется не в той области тела, куда укусила оса, добавила Знаменская."Например, произошло ужаление в ногу, а у человека начала отекать губа или мягкие ткани лица. Или появилась крапивница. Значит, это системная реакция. А она может быть тяжелой. Могут страдать органы дыхания, возникнуть приступ удушья, кашля. Это может привести к анафилактическому шоку, а он развивается быстро. Нужно немедленно вызывать скорую помощь", – сказала иммунолог.Самая же опасная реакция – токсическая. Происходит она, когда человека ужалили больше десяти ос одновременно, отметила Знаменская.Как правило, такие опасные для жизни ситуации возникают, если люди разрушают осиные гнезда, отметила специалист.Она советует в августе и сентябре быть особенно осторожными на рынках, где продают сладкие фрукты, над которыми нередко кружат в большом количестве осы и пчелы. Также медик рекомендует не готовить и не есть пищу, которая может привлекать ос, на открытой местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнениеКак вести себя при встрече со змеей – главное правилоНазваны самые опасные представители крымской фауны
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насекомые, крым, совет эксперта, здоровье, общество, минздрав крыма, людмила знаменская, новости крыма
Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
Как избежать тяжелых последствий после укуса активной в конце лета осы – советы врача
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым.
В августе и сентябре в Крыму наступает пик активности ос, которые могут многократно кусать своих жертв, занося в организм инфекцию. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог минздрава Республики Крым Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму"
перечислила действия, которые необходимо предпринять после "встречи" с насекомым.
"Если есть ужаление, то место укуса надо обязательно обработать раствором антисептика, помимо того, что приложить к нему холод", – советует Знаменская.
Специалисты различают три основные типа реакции в организме человека на укус осы, сказала врач. Она может быть местной иммунной, а также аллергической системной и токсической.
Переживать не следует, если оса укусила в конечность, спину или живот, при этом возникшая вследствие этого область отека не превышает в диаметре 10 мм, отметила аллерголог.
"Это такая ситуация, которая может пройти сама по себе в течение 2-3 дней. Тут можно не применять никаких лекарственных препаратов, достаточно уменьшить сосудистую реакцию приложив холод на место укуса. Если это конечность – приподнять ногу в возвышенное положение", – сказала она.
Гораздо серьезнее следует отнестись к ситуации, когда оса ужалила в область глаза, шеи или языка, сказала Знаменская. В этих случаях возникающий в тканях отек может привести к нарушению функций органов, предупреждает врач.
"Если это отек языка – может быть асфиксия, то есть удушение. Если у глаза отек – он может повредить зрительный орган. В этих случаях надо обратиться к врачу", – рекомендовала Знаменская.
Обязательно вызывать скорую помощь нужно и тогда, когда аллергическая реакция проявляется не в той области тела, куда укусила оса, добавила Знаменская.
"Например, произошло ужаление в ногу, а у человека начала отекать губа или мягкие ткани лица. Или появилась крапивница. Значит, это системная реакция. А она может быть тяжелой. Могут страдать органы дыхания, возникнуть приступ удушья, кашля. Это может привести к анафилактическому шоку, а он развивается быстро. Нужно немедленно вызывать скорую помощь", – сказала иммунолог.
Самая же опасная реакция – токсическая. Происходит она, когда человека ужалили больше десяти ос одновременно, отметила Знаменская.
"Если это 100-200 особей, могут быть уже тяжелые токсические реакции с галлюцинациями, бредом, с неврологическими изменениями. А более 500 особей – это смерть", – уточнила она.
Как правило, такие опасные для жизни ситуации возникают, если люди разрушают осиные гнезда, отметила специалист.
Она советует в августе и сентябре быть особенно осторожными на рынках, где продают сладкие фрукты, над которыми нередко кружат в большом количестве осы и пчелы. Также медик рекомендует не готовить и не есть пищу, которая может привлекать ос, на открытой местности.
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