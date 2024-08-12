https://crimea.ria.ru/20240812/ostorozhno-osy-allergolog-dala-sovety-na-sluchay-ukusa-1139513214.html

Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса

Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса

В августе и сентябре в Крыму наступает пик активности ос, которые могут многократно кусать своих жертв, занося в организм инфекцию. Главный внештатный... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T07:46

2024-08-12T07:46

2024-08-12T07:46

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В августе и сентябре в Крыму наступает пик активности ос, которые могут многократно кусать своих жертв, занося в организм инфекцию. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог минздрава Республики Крым Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила действия, которые необходимо предпринять после "встречи" с насекомым.Специалисты различают три основные типа реакции в организме человека на укус осы, сказала врач. Она может быть местной иммунной, а также аллергической системной и токсической.Переживать не следует, если оса укусила в конечность, спину или живот, при этом возникшая вследствие этого область отека не превышает в диаметре 10 мм, отметила аллерголог.Гораздо серьезнее следует отнестись к ситуации, когда оса ужалила в область глаза, шеи или языка, сказала Знаменская. В этих случаях возникающий в тканях отек может привести к нарушению функций органов, предупреждает врач.Обязательно вызывать скорую помощь нужно и тогда, когда аллергическая реакция проявляется не в той области тела, куда укусила оса, добавила Знаменская."Например, произошло ужаление в ногу, а у человека начала отекать губа или мягкие ткани лица. Или появилась крапивница. Значит, это системная реакция. А она может быть тяжелой. Могут страдать органы дыхания, возникнуть приступ удушья, кашля. Это может привести к анафилактическому шоку, а он развивается быстро. Нужно немедленно вызывать скорую помощь", – сказала иммунолог.Самая же опасная реакция – токсическая. Происходит она, когда человека ужалили больше десяти ос одновременно, отметила Знаменская.Как правило, такие опасные для жизни ситуации возникают, если люди разрушают осиные гнезда, отметила специалист.Она советует в августе и сентябре быть особенно осторожными на рынках, где продают сладкие фрукты, над которыми нередко кружат в большом количестве осы и пчелы. Также медик рекомендует не готовить и не есть пищу, которая может привлекать ос, на открытой местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым имеет все шансы стать флагманом пчеловодства в России – мнениеКак вести себя при встрече со змеей – главное правилоНазваны самые опасные представители крымской фауны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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