https://crimea.ria.ru/20240812/gde-v-sevastopole-iz-za-remontnykh-rabot-otklyuchat-svet-v-ponedelnik-1139519844.html

Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник

Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник

В Севастополе 12 августа в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T06:43

2024-08-12T06:43

2024-08-12T06:43

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе 12 августа в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".В рабочее время с 09:00 до 17:00 на час-полтора будет приостановлено электроснабжение в некоторых домах на следующих улицах: Колодкина, Бориса Шейнина, В. Шевалева, Альпийская, 14-я Радарная, 13-я Радарная, 12-я Радарная, 1-я Радарная, Радарное и Монастырское шоссе, а также в переулках 1-й Альпийский, 2-й Альпийский, Терракотовый, 2-й Радарный,1-й Радарный, 3-й Радарный.Возможны отключения в это время на территории садовых товариществ "Ветеран Эскадры", "Троллейбусник -1", "Красный Октябрь", "Медик-2-А", "Ветеран", "Топливник", "Лесная Поляна".Без света останется и пригород. Не будет электричества в селах Передовое – на улицах Водопадная, Майская, Светлая; Широкое – на улицах Клюшкина, Булгакова и в переулках Калиновый, Ракитовый, Яблоневый.Мекензиевы горы - Миндальная, Мищенко, Путейская, Центральная, Пасечная, Родниковая, Сенная, Облепиховая, Ясеневая, а также в проезде Пасечный и переулках Кривой, Сенной, Пасечный, Нарядный, Залесный, Коробейников, Тростниковый, Песенный и Слободский.В городе Инкерман с 09:00 до 17:00 возможны отключения на улице Скорятина и в проезде Сосновом.Более подробно с адресами отключений можно ознакомиться на сайте Севастопольэнерго.

https://crimea.ria.ru/20240808/aksenov-dal-krymenergo-nedelyu-na-vyyavlenie-problemnykh-elektropodstantsiy-1139456328.html

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