https://crimea.ria.ru/20240812/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1139523362.html

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Рабочая неделя в Крыму начнется с комфортной летней погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T00:01

2024-08-12T00:01

2024-08-12T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с комфортной летней погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33 градуса.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.Малооблачная и сухая погода ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии днем столбики термометров покажут до +25, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26 градусов, в Азовском море вода на градус теплее.

https://crimea.ria.ru/20240811/razmytyy-kholodnyy-front-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1139485644.html

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севастополь

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2024

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