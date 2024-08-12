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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Рабочая неделя в Крыму начнется с комфортной летней погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T00:01
2024-08-12T00:01
2024-08-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с комфортной летней погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33 градуса.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.Малооблачная и сухая погода ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии днем столбики термометров покажут до +25, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26 градусов, в Азовском море вода на градус теплее.
https://crimea.ria.ru/20240811/razmytyy-kholodnyy-front-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1139485644.html
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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается жара до +33 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с комфортной летней погоды. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +25; днем +28…33, в горах +22…27", - рассказали синоптики
В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +31...33 градуса.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
Малооблачная и сухая погода ожидается и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии днем столбики термометров покажут до +25, днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.
Черное море у берегов Крымского полуострова прогрето до +26 градусов, в Азовском море вода на градус теплее.