https://crimea.ria.ru/20240811/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1139504292.html

Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму преимущественно без осадков. В центральных, восточных, южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T00:01

2024-08-11T00:01

2024-08-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму преимущественно без осадков. В центральных, восточных, южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+25 градусов, днем +30...+32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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