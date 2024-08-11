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Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму преимущественно без осадков. В центральных, восточных, южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму преимущественно без осадков. В центральных, восточных, южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+25 градусов, днем +30...+32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 11.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму преимущественно без осадков. В центральных, восточных, южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +15…+20, на побережье до +25 градусов, днем воздух прогреется до +29…+34, в горах до +22…+27 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +23...+25 градусов, днем +30...+32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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