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Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве
Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве
Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в результате аварии, которую устроил 15-летний водитель в Москве на арендованном автомобиле. По... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T11:58
2024-08-11T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в результате аварии, которую устроил 15-летний водитель в Москве на арендованном автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.Отмечается, что трагедия произошла на улице Южнобутовская. Предварительно установлено, что парень под чужим аккаунтом взял в аренду машину и катался на ней вместе с четырьмя несовершеннолетними пассажирами. Но не справился с управлением и въехал в жилой дом, а затем сбежал с места аварии.В прокуратуре добавили что личность 15-летнего водителя установлена. По факту аварии возбуждено уголовное по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, прокуратура москвы, дтп, дети, общество, уголовный кодекс, новости
Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве

В Москве 15-летний водитель арендного авто въехал в дом и сбежал с места смертельного ДТП

11:58 11.08.2024 (обновлено: 12:04 11.08.2024)
 
© Прокуратура МосквыПодросток на арендованной машине устроил смертельное ДТП в Москве
Подросток на арендованной машине устроил смертельное ДТП в Москве
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в результате аварии, которую устроил 15-летний водитель в Москве на арендованном автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Южнобутовская. Предварительно установлено, что парень под чужим аккаунтом взял в аренду машину и катался на ней вместе с четырьмя несовершеннолетними пассажирами. Но не справился с управлением и въехал в жилой дом, а затем сбежал с места аварии.
"По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 годов рождения, госпитализированы в медицинские учреждения", - сказано в сообщении.
В прокуратуре добавили что личность 15-летнего водителя установлена. По факту аварии возбуждено уголовное по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).
 
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