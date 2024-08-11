https://crimea.ria.ru/20240811/podrostok-za-rulem-arendnogo-avto-ustroil-smertelnoe-dtp-v-moskve-1139514225.html

Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве

Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве

Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в результате аварии, которую устроил 15-летний водитель в Москве на арендованном автомобиле. По... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T11:58

2024-08-11T11:58

2024-08-11T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Один подросток погиб и еще трое несовершеннолетних пострадали в результате аварии, которую устроил 15-летний водитель в Москве на арендованном автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.Отмечается, что трагедия произошла на улице Южнобутовская. Предварительно установлено, что парень под чужим аккаунтом взял в аренду машину и катался на ней вместе с четырьмя несовершеннолетними пассажирами. Но не справился с управлением и въехал в жилой дом, а затем сбежал с места аварии.В прокуратуре добавили что личность 15-летнего водителя установлена. По факту аварии возбуждено уголовное по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, прокуратура москвы, дтп, дети, общество, уголовный кодекс, новости