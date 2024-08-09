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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T01:50

2024-08-09T01:50

2024-08-09T01:50

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги, угроза ракетной опасности снята, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После начала сигнала воздушной тревоги в Севастополе губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей региона срочно пройти в укрытия.Об угрозе воздушной атаки жители и гости региона узнают посредством общегородской системы оповещения сразу после того, как военные сообщают руководству города о вражеских запусках и опасности для региона.Оперативную информацию размещает в своем Telegram-канале губернатор Севастополя, а также публикует сведения о пострадавших или повреждениях зданий в случае атак.Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения средствами ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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