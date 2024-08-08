https://crimea.ria.ru/20240808/na-krymskom-mostu-ochered-so-storony-kerchi-1139453699.html

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 08.08.2024

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T13:17

2024-08-08T13:17

2024-08-08T13:17

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в четверг затор был со стороны Тамани - в очереди стояли более 200 авто, со стороны Крыма пробок не было.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань