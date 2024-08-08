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На Крымском мосту очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 08.08.2024
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T13:17
2024-08-08T13:17
2024-08-08T13:17
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в четверг затор был со стороны Тамани - в очереди стояли более 200 авто, со стороны Крыма пробок не было.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи
В очереди на Крымском мосту стоят 450 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту собралась двухчасовая очередь со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Так, по состоянию на 13.00 в очереди со стороны Керчи находятся 450 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов. При этом со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.
Утром в четверг затор был со стороны Тамани - в очереди стояли более 200 авто, со стороны Крыма пробок не было.
На транспортном переходе через Керченский пролив действуют правила безопасности. Обязательную проверку проходят водители и пассажиры, транспортные средства, багаж и ручная кладь.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.