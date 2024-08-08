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Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте
Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте
День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 10 августа. Но праздник на курорте начнется уже в пятницу. Какие... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T08:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 10 августа. Но праздник на курорте начнется уже в пятницу. Какие мероприятия ждут по случаю праздника жителей и гостей города, рассказали в отделе информационной политики Управления по обеспечению деятельности главы администрации.Праздничное настроение начнут создавать на день раньше. В пятницу, 9 августа, на площади Советской в 12.30 стартует музыкальная программа. В 15.00 откроют Доску почета и наградят коллективы и граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Ялты. С 16.00 на стадионе "Авангард" запланирована спортивная программа.С 10.00 до 11.00 на автовокзале всех прибывающих в Ялту будет встречать духовой оркестр.С 11.00 до 17.30 состоится музыкальный театрализованный праздник на площади Советской.В этот же день бесплатно будут работать экспозиции Ялтинского историко-литературного музея. Посетить их можно с 11.00 до 18.00.В 15.00 в сквере имени Марии Павловны Чеховой состоится игровая детская программа "Ялта глазами детей".Кроме того, на пикнике устроят хороводные забавы, дискотеку, световое шоу "Огни Ялты", мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек. Также можно будет попробовать себя в росписи шоперов, изготовить магниты и открытки. Найдутся развлечения и для любителей рыбалки и поездок на лошадях. Угощать обещают арбузами.С 18.00 до 19.00 на Набережной города в районе памятника Ленину и квадратного фонтана пройдет праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца "Феерия" - "Любимый город", тут же ходулисты представят свое шоу.
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Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте
В День города в Ялте туристов на вокзале будет встречать духовой оркестр
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 10 августа. Но праздник на курорте начнется уже в пятницу. Какие мероприятия ждут по случаю праздника жителей и гостей города, рассказали в отделе информационной политики Управления по обеспечению деятельности главы администрации.
Праздничное настроение начнут создавать на день раньше. В пятницу, 9 августа, на площади Советской в 12.30 стартует музыкальная программа. В 15.00 откроют Доску почета и наградят коллективы и граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Ялты. С 16.00 на стадионе "Авангард" запланирована спортивная программа.
"В День города, 10 августа, праздник начнется с товарищеского турнира по регби в 08.00 на стадионе "Авангард". С 10.00 до 17.00 на "Поляне сказок" состоится день открытых дверей - праздничная программа "Счастливое детство", - сообщают в администрации Ялты.
С 10.00 до 11.00 на автовокзале всех прибывающих в Ялту будет встречать духовой оркестр.
С 11.00 до 17.30 состоится музыкальный театрализованный праздник на площади Советской.
В этот же день бесплатно будут работать экспозиции Ялтинского историко-литературного музея. Посетить их можно с 11.00 до 18.00.
В 15.00 в сквере имени Марии Павловны Чеховой состоится игровая детская программа "Ялта глазами детей".
"С 17.00 до 21.00 на Васильевском озере пройдет семейный пикник "7 чудес Ялты". На трех локациях, которые будут располагаться около разных беседок вокруг озера, запланированы концерт народного хора, концерт с участием официального тенора кубка Кремля "Гордость России" Александра Шахова", - добавляют в администрации.
Кроме того, на пикнике устроят хороводные забавы, дискотеку, световое шоу "Огни Ялты", мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек. Также можно будет попробовать себя в росписи шоперов, изготовить магниты и открытки. Найдутся развлечения и для любителей рыбалки и поездок на лошадях. Угощать обещают арбузами.
С 18.00 до 19.00 на Набережной города в районе памятника Ленину и квадратного фонтана пройдет праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца "Феерия" - "Любимый город", тут же ходулисты представят свое шоу.