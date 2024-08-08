https://crimea.ria.ru/20240808/dukhovoy-orkestr-i-semeynyy-piknik-kak-otmetyat-den-goroda-v-yalte-1139435624.html

Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте

Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Духовой оркестр и семейный пикник: как отметят День города в Ялте

День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 10 августа. Но праздник на курорте начнется уже в пятницу. Какие... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T08:50

2024-08-08T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году он выпадает на 10 августа. Но праздник на курорте начнется уже в пятницу. Какие мероприятия ждут по случаю праздника жителей и гостей города, рассказали в отделе информационной политики Управления по обеспечению деятельности главы администрации.Праздничное настроение начнут создавать на день раньше. В пятницу, 9 августа, на площади Советской в 12.30 стартует музыкальная программа. В 15.00 откроют Доску почета и наградят коллективы и граждан, которые внесли значительный вклад в развитие Ялты. С 16.00 на стадионе "Авангард" запланирована спортивная программа.С 10.00 до 11.00 на автовокзале всех прибывающих в Ялту будет встречать духовой оркестр.С 11.00 до 17.30 состоится музыкальный театрализованный праздник на площади Советской.В этот же день бесплатно будут работать экспозиции Ялтинского историко-литературного музея. Посетить их можно с 11.00 до 18.00.В 15.00 в сквере имени Марии Павловны Чеховой состоится игровая детская программа "Ялта глазами детей".Кроме того, на пикнике устроят хороводные забавы, дискотеку, световое шоу "Огни Ялты", мастер-классы по лепке из глины и изготовлению сувениров из ракушек. Также можно будет попробовать себя в росписи шоперов, изготовить магниты и открытки. Найдутся развлечения и для любителей рыбалки и поездок на лошадях. Угощать обещают арбузами.С 18.00 до 19.00 на Набережной города в районе памятника Ленину и квадратного фонтана пройдет праздничная программа Ялтинского театра духовой музыки и народного клуба исторического танца "Феерия" - "Любимый город", тут же ходулисты представят свое шоу.

https://crimea.ria.ru/20240804/chto-posetit-turistam-v-yalte--infografika-1139289632.html

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