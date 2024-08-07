https://crimea.ria.ru/20240807/silnye-livni-i-grad-pogoda-v-krymu-v-sredu-1139380919.html

Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду

Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T00:01

2024-08-07T00:01

2024-08-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от +19 до +22, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240805/v-krymu-spadet-zhara-zhdat-li-ponizheniya-temperatury-morskoy-vody-1139361779.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр