Рейтинг@Mail.ru
Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240807/silnye-livni-i-grad-pogoda-v-krymu-v-sredu-1139380919.html
Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду
Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T00:01
2024-08-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от +19 до +22, днем +28...+30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240805/v-krymu-spadet-zhara-zhdat-li-ponizheniya-temperatury-morskoy-vody-1139361779.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b00fa4757f6eeb99a922722dcd86e4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду грозы со шквалистым усилением ветра и вероятен град

00:01 07.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад. Архивное фото
Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. В западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32 градуса, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +21...+23 градуса, днем +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха от +19 до +22, днем +28...+30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 11:52
В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сильные ливни и град: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 7 августа
22:43Главное за день: 6 августа
22:30Главные новости Крыма: 6 августа
22:12Что происходит на границе Курской области и Украины
22:03Машков в Севастополе рассказал о подготовке артистов в полевых условиях
21:53Дмитрия Двали наградят ведомственной медалью "Доблесть и отвага"
21:32Театральная школа Олега Табакова приедет искать таланты в Севастополь
21:24Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено
21:04В Севастополе двум льготникам выдали один участок – открыто дело
20:42Владимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театров
20:16Уволен исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Евгений Горлов
20:08Пять поездов задерживаются из-за остановки ж/д сообщения в Крыму
20:02Ограничение движения на перегоне Симферополь – Джанкой продлено до 22:00
19:43Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
19:28Украинской ДРГ наносится огневое поражение в Курской области
19:23В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек
19:16В Симферополе выгорел гектар сухой растительности – пожар еще тушат
19:01На автодороге Симферополь – Херсонская область ограничено движение
18:47Как ефрейтор "Мечта" стал Героем России, а его жена – волонтером
Лента новостейМолния