https://crimea.ria.ru/20240807/rnkb-chasche-vsekh-kredit-na-uchebu-s-gospodderzhkoy-oformlyayut-buduschie-yuristy-1139427949.html

РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы

РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы - РИА Новости Крым, 07.08.2024

РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы

Летом 2024 года клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) стали чаще брать образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, чаще... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T13:41

2024-08-07T13:41

2024-08-07T13:41

рнкб (пао)

втб

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льготное кредитование

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Летом 2024 года клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) стали чаще брать образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, чаще остальных заем оформляют будущие юристы, сообщает пресс-служба кредитной организации.Так, в июле этого года выдачи увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других льготные образовательные кредиты оформляют будущие юристы, экономисты, прокуроры, дизайнеры и менеджеры.В топ-5 образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты оформляют кредиты, вошли: Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Российский государственный университет правосудия, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет.По условиям госпрограммы у всех банков, участвующих в этом проекте, срок кредита состоит из двух периодов: льготный — во время обучения и на следующие девять месяцев после него, период погашения — до 15 лет. При этом, льготная ставка 3% действует весь период кредитования. Во время обучения студент может не погашать основной долг, а оплачивать только часть процентов по кредиту: 40% от начисленных процентов в первый год, 60% — во второй год и в полном объеме с третьего года. Через 9 месяцев после окончания учебы начинается период погашения основного долга.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, банк, кредит, льготное кредитование, крым, общество