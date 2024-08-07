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РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы
РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы - РИА Новости Крым, 07.08.2024
РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы
Летом 2024 года клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) стали чаще брать образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, чаще... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T13:41
2024-08-07T13:41
рнкб (пао)
втб
банк
кредит
льготное кредитование
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Летом 2024 года клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) стали чаще брать образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, чаще остальных заем оформляют будущие юристы, сообщает пресс-служба кредитной организации.Так, в июле этого года выдачи увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других льготные образовательные кредиты оформляют будущие юристы, экономисты, прокуроры, дизайнеры и менеджеры.В топ-5 образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты оформляют кредиты, вошли: Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Российский государственный университет правосудия, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет.По условиям госпрограммы у всех банков, участвующих в этом проекте, срок кредита состоит из двух периодов: льготный — во время обучения и на следующие девять месяцев после него, период погашения — до 15 лет. При этом, льготная ставка 3% действует весь период кредитования. Во время обучения студент может не погашать основной долг, а оплачивать только часть процентов по кредиту: 40% от начисленных процентов в первый год, 60% — во второй год и в полном объеме с третьего года. Через 9 месяцев после окончания учебы начинается период погашения основного долга.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рнкб (пао), втб, банк, кредит, льготное кредитование, крым, общество

РНКБ: чаще всех кредит на учебу с господдержкой оформляют будущие юристы

13:41 07.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Летом 2024 года клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) стали чаще брать образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, чаще остальных заем оформляют будущие юристы, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, в июле этого года выдачи увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других льготные образовательные кредиты оформляют будущие юристы, экономисты, прокуроры, дизайнеры и менеджеры.
С начала лета примерно четверть всех заявок на образовательные кредиты клиенты банка оформили онлайн. Средний возраст тех, кто берет кредит на образование, — 21 год, самому старшему заемщику — 42 года, младшему — 15 лет. Соотношение заемщиков - мужчин и женщин примерно одинаковое — 47% и 53%, соответственно. Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой составил 680 тысяч рублей
В топ-5 образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты оформляют кредиты, вошли: Севастопольский государственный университет, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Российский государственный университет правосудия, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет.
По условиям госпрограммы у всех банков, участвующих в этом проекте, срок кредита состоит из двух периодов: льготный — во время обучения и на следующие девять месяцев после него, период погашения — до 15 лет. При этом, льготная ставка 3% действует весь период кредитования. Во время обучения студент может не погашать основной долг, а оплачивать только часть процентов по кредиту: 40% от начисленных процентов в первый год, 60% — во второй год и в полном объеме с третьего года. Через 9 месяцев после окончания учебы начинается период погашения основного долга.
РНКБ (ПАО)ВТББанкКредитЛьготное кредитованиеКрымОбщество
 
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