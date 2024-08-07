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Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
Возобновление подачи горячей воды в Евпатории планируется в четверг. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T20:29
2024-08-07T20:29
2024-08-07T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Возобновление подачи горячей воды в Евпатории планируется в четверг. Об этом сообщает глава администрации города Александр Юрьев.Мэр Евпатории выразил надежду, что удастся поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения города."Если же заполняемость резервуаров будет понижаться ниже критической отметки, то будем вынуждены снова отключить горячую воду", - уточнил Юрьев.В начале июля глава администрации сообщил, что в Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов.В среду стало известно, что больше пяти тысяч жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях в Симферополе - девять поселков без водыЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасов
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РИА Новости Крым
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Когда в Евпатории возобновят подачу горячей воды
Подачу горячей воды в Евпатории в тестовом режиме возобновят в четверг - мэр