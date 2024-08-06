https://crimea.ria.ru/20240806/gde-v-sevastopole-vo-vtornik-ne-budet-sveta-spisok-adresov-1139370022.html
Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов
Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов
Во вторник жители ряда улиц в Севастополе и пригороде останутся без электричества для выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:08
2024-08-06T07:08
2024-08-06T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Во вторник жители ряда улиц в Севастополе и пригороде останутся без электричества для выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 09.00 до 12.00 света не будет на улице Кесаева, 4, 6, 12-16, 20, 14-Б, 8/1, 8/4, 8/5.В период с 09.00 до 17.00 на час – полтора электричество отключат на улице Речная, 453, 495, 675.Также подачу электроэнергии во вторник приостановят в некоторых домах садовых товариществ "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Троллейбусник-1", "Гранат", "Селена".Коснется отключение света сел Флотское (ул. Ягодная) и Штурмовое (улицы Шулинская, Спокойная, Мераба, Поворотный, Придорожная, Дагджи, Полевая, Акъяр).Отсутствовать электричество будет и в некоторых домах на улицах Удотова, Петровского, Соколова и на Качинском шоссе.Также в "Севастопольэнерго" предупредили, что с 6 по 9 августа с 08.30 до 17.30 без света останутся ул. Крайняя, 2-12, 3-9, ул. Восточная, 18-А, 2/1 ,2 и ул. Тульская, 15-Б.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годКак экономить электричество в жару – советы инженераКак выбрать и установить кондиционер – советы эксперта
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Где в Севастополе во вторник не будет света: список адресов
Севастополь и пригород во вторник останутся без энергоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Во вторник жители ряда улиц в Севастополе и пригороде останутся без электричества для выполнения неотложных работ на сетях. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
С 09.00 до 12.00 света не будет на улице Кесаева, 4, 6, 12-16, 20, 14-Б, 8/1, 8/4, 8/5.
В период с 09.00 до 17.00 на час – полтора электричество отключат на улице Речная, 453, 495, 675.
Также подачу электроэнергии во вторник приостановят в некоторых домах садовых товариществ "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Троллейбусник-1", "Гранат", "Селена".
Коснется отключение света сел Флотское (ул. Ягодная) и Штурмовое (улицы Шулинская, Спокойная, Мераба, Поворотный, Придорожная, Дагджи, Полевая, Акъяр).
Отсутствовать электричество будет и в некоторых домах на улицах Удотова, Петровского, Соколова и на Качинском шоссе.
Также в "Севастопольэнерго" предупредили, что с 6 по 9 августа с 08.30 до 17.30 без света останутся ул. Крайняя, 2-12, 3-9, ул. Восточная, 18-А, 2/1 ,2 и ул. Тульская, 15-Б.
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