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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:01
2024-08-04T13:01
севастополь
крым
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс.Рейд перекрыли около в 12.40, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя 20 минут ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240804/v-sevastopole-perekryt-reyd-1139347492.html
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севастополь, крым, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости крыма
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе открыли рейд

13:01 04.08.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром Адмирал Лазарев
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс.
Рейд перекрыли около в 12.40, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя 20 минут ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.
"Уважаемые пассажиры! Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - проинформировали в дептрансе.
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
12:41
В Севастополе перекрыт рейд
 
СевастопольКрымТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаНовости Крыма
 
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