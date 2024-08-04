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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:01
2024-08-04T13:01
2024-08-04T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс.Рейд перекрыли около в 12.40, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя 20 минут ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240804/v-sevastopole-perekryt-reyd-1139347492.html
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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе открыли рейд