https://crimea.ria.ru/20240804/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-dvizhenie-1139347869.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T13:01

2024-08-04T13:01

2024-08-04T13:01

севастополь

крым

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

северная сторона

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта, приостановленное в воскресенье утром. Об этом сообщил городской дептранс.Рейд перекрыли около в 12.40, причины не назывались. На площадях Нахимова и Захарова был организован транспорт для работы на компенсационном маршруте. Спустя 20 минут ограничение сняли и катера возобновили работу в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20240804/v-sevastopole-perekryt-reyd-1139347492.html

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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