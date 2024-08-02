https://crimea.ria.ru/20240802/zator-na-krymskom-mostu-v-ocheredi-bolee-1000-mashin-1139307856.html

Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин

Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин

Перед Крымским мостом в очереди со стороны Тамани находятся более тысячи автомобилей. С шести утра пробка увеличилась на 300 машин – по состоянию на 06:00 их... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T07:13

2024-08-02T07:13

2024-08-02T07:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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крым

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очереди со стороны Тамани находятся более тысячи автомобилей. С шести утра пробка увеличилась на 300 машин – по состоянию на 06:00 их было 748, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань