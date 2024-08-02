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Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин
Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин
Перед Крымским мостом в очереди со стороны Тамани находятся более тысячи автомобилей. С шести утра пробка увеличилась на 300 машин – по состоянию на 06:00 их... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T07:13
2024-08-02T07:13
2024-08-02T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очереди со стороны Тамани находятся более тысячи автомобилей. С шести утра пробка увеличилась на 300 машин – по состоянию на 06:00 их было 748, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Затор на Крымском мосту: в очереди более 1000 машин
На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди стоят более тысячи машин
07:13 02.08.2024 (обновлено: 07:16 02.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в очереди со стороны Тамани находятся более тысячи автомобилей. С шести утра пробка увеличилась на 300 машин – по состоянию на 06:00 их было 748, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 1031 транспортное средство. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161
. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.