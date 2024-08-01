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Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T00:01
2024-08-01T00:01
2024-08-01T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов; днем +26...+28 градусов. В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов. В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность. Ночная температура воздуха +20…+22 градуса тепла, днем от +28 до +30 градусов. В Судаке и Феодосии также переменная облачность. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29…+32. В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +19…+21 градусов, а днем прогреется до +29…+31.
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Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с. днем 7-12 м/с. Температура воздуха в четверг ночью составит +13…+18 градусов, на побережье до +22 градусов; днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов; днем +26...+28 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность. Ночная температура воздуха +20…+22 градуса тепла, днем от +28 до +30 градусов.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29…+32.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +19…+21 градусов, а днем прогреется до +29…+31.