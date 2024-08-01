Рейтинг@Mail.ru
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240801/zharko-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1139270938.html
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T00:01
2024-08-01T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636247_0:0:3403:1915_1920x0_80_0_0_97c2375b569e34221be2027cf72d1775.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов; днем +26...+28 градусов. В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов. В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность. Ночная температура воздуха +20…+22 градуса тепла, днем от +28 до +30 градусов. В Судаке и Феодосии также переменная облачность. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29…+32. В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +19…+21 градусов, а днем прогреется до +29…+31.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636247_674:0:3403:2047_1920x0_80_0_0_14616c3fba00131bff1f507ad7923c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

00:01 01.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, без осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с. днем 7-12 м/с. Температура воздуха в четверг ночью составит +13…+18 градусов, на побережье до +22 градусов; днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов; днем +26...+28 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность. Ночная температура воздуха +20…+22 градуса тепла, днем от +28 до +30 градусов.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность. Ночью температура воздуха от + 21 до +23 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29…+32.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до +19…+21 градусов, а днем прогреется до +29…+31.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жарко и без осадков: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 1 августа
23:19На Украине совершены первые вылеты на истребителях F-16 – СМИ
22:58Иран в ответ на убийство лидера ХАМАС готовит удар по Израилю – СМИ
22:55Главные новости Крыма: 31 июля
22:22Главное за день: 31 июля
21:4670 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцев
21:07В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы
20:55Сделано в Крыму: биогербицид против амброзии показал эффективность 80%
20:33Площадь имени Севастополя появится в городе Тиес Республики Сенегал
20:21Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на Украине
20:15Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для Украины
20:05Похитил 4 миллиона рублей: в Крыму осужден торговый представитель
19:56Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
19:33Эскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог
19:19Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт
19:05ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития
18:47От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым
18:33Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину - СМИ
18:03Каким будет август 2024 года в Крыму
Лента новостейМолния