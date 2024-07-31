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ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития

ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 31.07.2024

ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития

Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:06

минэкономразвития россии

ввп (валовый внутренний продукт)

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% год к году после 4,5% в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года)", - говорится в документе."В целом за первое полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% год к году", - добавляет министерство.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе.

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минэкономразвития россии, ввп (валовый внутренний продукт), россия, экономика, новости