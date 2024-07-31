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ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития
ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 31.07.2024
ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития
Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T19:05
2024-07-31T19:06
минэкономразвития россии
ввп (валовый внутренний продукт)
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% год к году после 4,5% в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года)", - говорится в документе."В целом за первое полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% год к году", - добавляет министерство.На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе.
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минэкономразвития россии, ввп (валовый внутренний продукт), россия, экономика, новости
ВВП России вырос на 4,7% в I полугодии - Минэкономразвития

ВВП России в I полугодии вырос на 4,7% - Минэкономразвития

19:05 31.07.2024 (обновлено: 19:06 31.07.2024)
 
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Рост ВВП России в июне замедлился до 3% в годовом выражении с майских 4,5%, по итогам первого полугодия составил 4,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в июне 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3% год к году после 4,5% в мае, что во многом связано с календарным фактором (в июне 2024 года было на два рабочих дня меньше, чем в июне 2023 года)", - говорится в документе.
"В целом за первое полугодие 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,7% год к году", - добавляет министерство.
На прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики на 2,8% в этом году, он будет обновлен в августе.
 
Минэкономразвития РоссииВВП (Валовый внутренний продукт)РоссияЭкономикаНовости
 
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